Boğaziçili akademisyenlerin Melih Bulu protestosu sürüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı yapılan eylemler devam ediyor.

Boğaziçili akademisyenleri kar da engellemedi. Akademisyenler, bugün eksi 2 derecede rektörlük binasına arkalarını dönerek alkışlı protesto eylemi yaptı.

Güney Kampüs'te bir araya gelerek Melih Bulu'yu protesto eden akademisyenlere öğrenciler de destek verdi.