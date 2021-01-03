Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör: Hepimiz aynı gemideyiz

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan AKP milletvekili adayı Melih Bulu, atamanın ardından bir yazılı açıklama yaptı.

"İnsanlara dokunmayı seven bir mizacım vardır" diyen Bulu, sorunların şeffaf bir şekilde çözüleceğine inanan bir yönetim tarzı olduğunu iddia etti.

Bulu, açıklamasında "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple Üniversite olarak asıl bizim işimiz olan Bilimsel Üretim'den uzaklaştıracak her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.