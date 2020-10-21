Boğaziçi Üniversitesi'nden Libya hamlesi

Boğaziçi Üniversitesi, Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) tarafından Libya’daki üniversitelerin araştırma ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen IBTIKAR projesinin ortağı oldu.

Üniversite tarafından yapılan duyuruda, bu kapsamda Libya üniversitelerinden akademik ve idari çalışanlara Çevre Bilimleri Enstitüsü’nün katkılarıyla kapsamlı eğitimler verileceği, teknik geziler düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Libyalı akademik personele İstanbul’daki Katı Atık Depolama Sahaları, Kompostlama Tesisleri, Su Arıtma Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisleri gibi noktalara geziler düzenleme ve araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirerek Akdeniz havzasında ve uluslararası düzeyde yeni ortaklıklar oluşturulmasına yardımcı olunmasının hedeflendiği belirtildi.

Söz konusu projenin uluslararası ortakları arasında Akdeniz Üniversiteler Birliği, Salento Üniversitesi, Girona Üniversitesi, Tripoli Üniversitesi, Bingazi Üniversitesi, Misurata Üniversitesi, Sebha Üniversitesi, Sirte Üniversitesi, Zawia Üniversitesi, El Mergib Üniversitesi, Al-Jufra Üniversitesi, Bani Waleed Üniversitesi, Ajdabiya Zawia Üniversitesi ve Libyan Academy bulunuyor.