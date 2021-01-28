Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto sürüyor: Öğrencilerin rektörlük binasının önünde kurduğu çadırlar kırıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolar sürüyor. Öğrencilerin rektörlük binasının önünde kurduğu çadır, bugün özel güvenliğin müdahalesi sonucu kırıldı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı tepkiler sürerken, öğrenciler her gün protesto amaçlı nöbet tuttukları rektörlük binasının bugün şeritlerle kapatıldığını duyurdular.

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan öğrenciler, "Haftalardır direnişimizin bir rutini haline gelen direniş çadırımız polis-ÖGB eliyle engellenmeye çalışılıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Kayyumlar da polis de gidecek, zafer yaşam alanı için direnen öğrencinin olacak" tepkisini gösterdiler.

Çadırlarının özel güvenliğin müdahalesi sonucu kırıldığını duyuran öğrenciler, "Pes etmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz" notuyla yaşananlara ilişkin olarak videolar yayınladılar.

​Rektörlük binasının önünde yaşanan tartışmaların ardından öğrenciler, günün ilerleyen saatlerinde ise çadırlarını yeniden kurduklarını aktardılar. Boğaziçi Dayanışma hesabında yapılan paylaşımda "Kayyumun, öğrenciyle emekçileri çatıştırma çabalarına rağmen kayyumluk etrafındaki ablukayı dağıttık, çadırlarımızı kurduk" dendi.