Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik nöbet çadırını engellemeye çalıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler bugün de rektörlük önünde nöbet tuttu, öğrencilerin bir süredir kaldırılan çadırlarını yeniden kurmaya çalışmaları sırasında ise özel güvenlik ile aralarında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Boğaziçili akademisyenler, bugün de rektörlük binasına sırtlarını dönerek, AKP'li Melih Bulu'nun atanmasını protesto etti.

Akademisyenler, her haftanın son nöbetinde yaptıkları gibi ortak bir açıklama yaptı.

Bu sırada öğrenciler ellerindeki çadırı rektörlük önüne kurmak için hareket etti. Özel güvenlik ekipleri öğrencilere engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşandı. Akademisyenlerin de tepki gösterdiği özel güvenlik ekiplerinin geri çekilmesinin ardından öğrenciler nöbet çadırlarını kurdu.