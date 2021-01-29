Boğaziçi Üniversitesi’nde Direniş Sergisi düzenleyen öğrencilere soruşturma ve gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı protestolar sürerken, geçtiğimiz hafta bir grup öğrencinin inisiyatifiyle okulun kampüsünde bir sergi düzenlenmişti. Bugün sergiyi organize eden öğrencilerden üçü okuldan çıkarken kampüsün önünde gözaltına alındı.

Öğrencilerin gözaltına alınırken darp edilmesini canlı yayında yayınlayan ve ulaşamadıkları arkadaşlarının yerini öğrenmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Gözaltıların sebebi resmi olarak açıklanmasa da bugün sergiye karşı açılan soruşturma olduğu düşünülüyor. Sergilenen eserlerden birinde Kabe fotoğrafının yere serildiği iddiasıyla “halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rektörlük'ten soruşturma

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü de sergiyle ilgili idari soruşturma başlattığını açıkladı.

AA'nın aktardığına göre Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği" belirtilerek "söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı" bildirildi.