Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Murat Gülsoy istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Murat Gülsoy, görevinden istifa etti. Gülsoy, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararı ile eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektör atanmasına tepkiler sürüyor. 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanlığı görevini yürüten yazar ve akademisyen Murat Gülsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

Gülsoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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