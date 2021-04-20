Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, İletişim Fakültesi'ne de dekan olarak atandı

Boğaziçi Üniversitesi'ne 'kayyum rektör' olarak atanan Melih Bulu'nun, yeni kurulan İletişim Fakültesi'ne de dekan olduğu ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilerin 'kayyum' atanan Rektör Melih Bulu'ya yönelik protestoları sürüyor. Polis, eylemler nedeniyle bugüne kadar yüzlerce öğrenciyi gözaltına alırken, 97 öğrenciye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 Şubat'ta kurulan İletişim Fakültesi'ne de vekaleten dekan olarak Bulu atandı. Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, YÖK'ün Bulu'yu vekaleten dekan olarak atama kararı 14 Nisan'da gönderildi.