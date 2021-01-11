Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri rektörlüğe yürüdü

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı eylemler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri enstitü önünden Rektörlük binasına bir yürüyüş düzenledi.

Erdoğan tarafından üniversiteye rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'yu protesto eden ğrenciler, "Kayyum rektör istemiyoruz", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

Rektörlük binası önünde bir açıklama yapan öğrenciler "Size diplerden sesleniyoruz. Eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk üniversiteler tahayyül ederken OHAL, KHK ve kayyum rejiminin bizi çekmeye çalıştığı diplerden" diyerek şunları kaydettiler:

"Nasıl bir üniversite? Özgürce düşünüp tartışıp bilgi üretebildiğimiz bir ortam hayal ediyorduk. Öğrencilerin sadece eğitim almakla kalmadığı, karşılaşmalar yaşadığı, hayatın karmaşık, zorlu ve keyifli olduğunu gördüğü bir mekan... Tüm bunlar içinde eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite için çabalıyorduk. Söz, yetki ve kararın üniversitenin tüm bileşenlerine ait olmasını istiyorduk.

Ne ile karşılaştık? Tüm bu hayallerimiz ve çabalarımız, üniversitemizin kapısına vurulan kelepçelerle tutsak edilmek isteniyor. Bu duruma bir günde gelmedik. OHAL KHK'larıyla üniversitelerden yüzlerce akademisyen ihraç edildi. Kayyum rejimi demokratik ve hukuki teamüllerin yerini aldı. Demokrasinin asgari şartlarından biri olarak kabul edilen seçimler dahi hiçbir meşruiyet kaygısı duyulmadan ortadan kaldırıldı. Üniversitemiz, mahallemiz ve hayallerimiz polis ablukası ve gece yarısı kırılan kapıların gölgesi altında.

Ne istiyoruz? Bütün Türkiye'de üniversite rektörlerinin atanmasını değil üniversite bileşenlerince seçilmesini istiyoruz. Kayyumlarla yapılacak hiçbir pazarlığı kabul etmiyoruz. Piyasa için değil toplum için bilgi üreten eşitlikçi, demokratik, özgür ve özerk bir üniversite istiyoruz.

Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!"