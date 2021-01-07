Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 2 öğrenciye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto ettiği için gözaltına alınan öğrencilerden 22'si serbest bırakıldı, 2 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 24 öğrencinin savcılık işlemleri bitti. 22 öğrenci serbest bırakılırken, 2 öğrenci ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serbest bırakılan 21 öğrenci için adli kontrol şartı getirildi.
Gözaltına alınan 16 öğrencininse Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.