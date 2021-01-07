Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 2 öğrenciye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör protestoları nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerden 22'si serbest bırakıldı, 2 öğrenci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto ettiği için gözaltına alınan öğrencilerden 22'si serbest bırakıldı, 2 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 24 öğrencinin savcılık işlemleri bitti. 22 öğrenci serbest bırakılırken, 2 öğrenci ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serbest bırakılan 21 öğrenci için adli kontrol şartı getirildi.

Gözaltına alınan 16 öğrencininse Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

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