Boğaziçi öğrencilerinin yargılandığı davada iki öğrenci tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasına karşı yapılan eylemler sırasında ''LGBTİ bayraklı Kâbe görseli' kullandıkları iddiasıyla yargılanan ikisi tutuklu yedi öğrenci bugün hakim karşısına çıktı. Tutuklu öğrencilerden Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş tahliye edildi.

Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde polis toplanmayı engellemek istedi.

Davanın ilk duruşması İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Medyascope.tv'nin aktardığına göre, tutuklu öğrencilerden Doğu Demirtaş savunmasını yaptı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Demirtaş, “Benim ya da serginin siyasi parti örgütle alakası yok. Resim anonim bir eser. Hiçbir kesim ya da kişiyi aşağılamak kin ve nefrete sevk etmek gibi amacımız yok” diye konuştu.

Eseri kimin getirdiğini bilmediğini söyleyen Demirtaş, "Eseri güvenliğin astığına dair görüntüler var" dedi. Öğrencilerin avukatı, "Resmi asan kişinin güvenlik görevlisi olduğunu söylüyoruz" derken serginin başka resimlerini mahkeme başkanına gösterdi.

Avukat, "Güvenlik görevlileri, Doğu ve Selahattin'in astığını iddia ediyor. Elimizdeki fotoğrafta güvenliğin LGBTİ bayrağını astığı görülüyor" diyerek resmi güvenliğin astığını kanıtlayan resmi gösterdi.

Tutuklu öğrencilerden Selahattin Can Uğuzeş, savunmasında "Sergiye gittim. İfadeye çağrıldım. İfadeye kendim gittim ve anlayamadığım bir suçtan 47 gündür tutukluyum" dedi.

Bir öğrencinin ev hapsi kararı değiştirildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergi nedeniyle öğrencilerin yargılandığı mahkemede heyet, bir öğrenci hakkındaki ev hapsi kararını haftada bir gün imza şeklinde adli kontrol ile değiştirdi.