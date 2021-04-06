Boğaziçi öğrencilerinden siyaset yapma hakkının engellenmesine karşı afiş asma eylemi

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li rektör Melih Bulu’nun atanmasına karşı eylemler devam ederken geçen hafta bir öğrenciye kampüs içerisinde “Üniversiteler AKP Teşkilatı Değildir!” yazılı bir afiş astığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Bugün çeşitli gençlik örgütleri üyesi Boğaziçi öğrencileri üniversitelerde siyaset yapma hakkına sahip çıkmak ve siyaset yapmanın suç olmadığını göstermek amacıyla Güney Kampüste “Siyaset yapmak meşrudur, soruşturmalar değil!” diyerek kendi afişlerini astıkları bir eylem gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Gençliği üyeleri de “Boğaziçi’nden Şirket, AKP’nin Memurundan Rektör Olmaz!” ve “Aşağı Bakmayacağız!” sloganlı afişlerini okulun çeşitli alanlarına astı.