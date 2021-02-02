Boğaziçi öğrencileri: Saat 13.00'ten itibaren okuldayız

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü, saat 13'ten itibaren öğrencileri okula nöbete çağırdı.
Kulüp, "Okulumuzu savunmaya, saat 13'ten itibaren nöbete çağırıyoruz!"Aşağı bakmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!" açıklaması yaptı.
Tutuklamaların ardından yapılan eylemler nedeniyle 10 kişi yeniden gözaltına alınmıştı.
Okulumuzu savunmaya, saat 13'ten itibaren nöbete çağırıyoruz!— SFK Boğaziçi (@SFKBogazici) February 2, 2021
Aşağı bakmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!#AşağıBakmayacağız#BogaziciAblukada#BundanSonrasıBizde pic.twitter.com/2e8zsSt9O1