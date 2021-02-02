Boğaziçi öğrencileri: Saat 13.00'ten itibaren okuldayız

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü, 'Okulumuzu savunmaya, saat 13'ten itibaren nöbete çağırıyoruz!' açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü, saat 13'ten itibaren öğrencileri okula nöbete çağırdı.

Kulüp, "Okulumuzu savunmaya, saat 13'ten itibaren nöbete çağırıyoruz!"Aşağı bakmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!" açıklaması yaptı.

Tutuklamaların ardından yapılan eylemler nedeniyle 10 kişi yeniden gözaltına alınmıştı.

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Boğaziçi eylemlerinde 10 öğrenciye yeniden gözaltı