Boğaziçi öğrencileri gözaltındaki arkadaşları için okulda bekliyor

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün LGBT bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan arkadaşlarını okulun içinde bekliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te direnişini sürdüren öğrenciler, arkadaşları serbest bırakılana kadar hiç bir yere gitmeyeceklerini vurguladı.

Bugün, Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 öğrenci LGBT bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Daha sonra polisin, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için bekleyen öğrencilere saldırdığı aktarılmıştı. Üniversite kapısına gözaltı araçlarının getirildiği ve toplam gözaltı sayısının 12 olduğu belirtilmişti.