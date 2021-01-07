Boğaziçi gözaltılarından 2 kişi daha serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör atamasına tepki gösteren ve gözaltına alınan 24 öğrenciden 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını takiben 5 Ocak'ta gözaltına alınan 24 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan öğrencilerden biri ilk etapta bırakılırken Savcılık, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" iddiasıyla A.A. (24) ve H.R.Ş.'nin (21) tutuklanması ve 21 öğrencininse ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 23 öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.