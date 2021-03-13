Boğaziçi eylemleri sonrası öğrencilere soruşturma

12 Ocak 2021 tarihinde, Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi'nde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile dayanışma eylemi gerçekleştiren öğrencilere disiplin soruşturması açıldı.

Fakülte dekanlıkları tarafından açılan soruşturmada, öğrencilerin kullandığı pankart ve dövizler ile "Kayyum rektör istemiyoruz, kayyum dışarı bilim içeri, kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" sloganları atmaları, yerleşke içinde yürüyüş ve basın açıklaması yapmaları soruşturmanın nedenleri olarak sıralandı.

Eylem gününde ne oldu?

Eylem saati öncesinde caddeden geçen öğrencilere GBT kontrolü yapıldı. Okula giriş esnasında öğrenciler, güvenlik görevlilerince tek tek döviz ve pankartları, öğrenci kimlikleri incelenerek okula girdiler. Barışçıl bir şekilde yapılan yürüyüş boyunca polisler ve güvenlik görevlilerince takip edilen öğrenciler rektörlük binası önünde basın açıklamasını gerçekleştirdiler.

Aradan geçen iki ay sonrasında açılan soruşturmaya öğrenciler tepkili.

Açılan soruşturmalara ilişkin öğrenci toplulukları ve dayanışma grupları tarafından yapılan açıklamada, "Sözümüzün arkasındayız. Soruşturmalara dayanak gösterilen pankart ve sloganlar suç unsuru taşımamaktadır" denildi.

Öğrenciler, "Tüm bu karanlığın ardındaki aydınlık günleri görüyor ve bir kez daha hatırlatıyoruz: Gençlik size boyun eğmez!" dedi.