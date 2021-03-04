'Boğaziçi eylemi sonrası tutuklanan öğrenci 27 gündür tecritte tutuluyor'

Boğaziçi'ne atanan AKP'li kayyum rektöre karşı Kadıköy'de düzenlenen eylemde polis saldırısıyla gözaltına alınan ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Şilan Delipalta'nın 27 gündür tecritte tutulduğu öğrenildi.

Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Şilan Delipalta'yla görüşen İHD Başkanı Eren Keskin, "Boğaziçi’nden tutuklu Şilan Delipalta ile görüştüm. 27 gündür, havalandırmaya çıkmadan, tecritte tutulduğunu ve artık koğuşa geçmek istediğini söyledi. Güler yüzlü, umutlu, güçlüydü. Herkese selamı var" açıklamasında bulundu.