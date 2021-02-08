Boğaziçi direnişi bilançosu: 560 gözaltı, 9 tutuklama

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan öğenci protestolarında gözaltına alınan öğrenci sayısı 560 olurken, 24 öğrenci ev hapsine çarptırıldı, 9 öğrenci tutuklandı.

Son olarak, İstanbul'da Kadıköy'deki 'Boğaziçi' eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edilirken, Kartal Kaymakamlığı tarafından 7 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edilmişti.

Bugün Dersim'de de Sanat Sokağı’nda Boğaziçi direnişiyle dayanışma amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşlar polis tarafından engellenmek istendi.

Erdoğan: Zihnini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada, Boğaziçi direnişine saldırdı. Erdoğan, direnişe imada bulunarak, "Zihnini veya kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına, demokrasisine saldırıyor. Hamdolsun bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" dedi.