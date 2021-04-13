Boğaziçi direnişi 100. gününde

AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucularından Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üzerinden 100 gün geçti.

Boğaziçi öğrencileri ve akademisyenleri rektör atamasına, gece yarısı kararnameleriyle açılan fakültelere, kampüse giren çevik kuvvete, orantısız polis şiddetine, gözatılara, tutuklamalara karşı 100 gündür sürdürdükleri direnişi ve gösterdikleri dayanışmayı yükseltmek adına özel bir 100. gün programı hazırladı.

Pankart atölyesi ile başlayacak olan program öğrencilerin, akademisyenlerin ve çeşitli Boğaziçi çalışanlarının katılımıyla rektörlük binasına yapılacak 72. sırt çevirme eylemi yapıldı. Program çeşitli etkinliklerle sürecek.

Direnişin 100. günü için Boğaziçililer şu çağrıda bulundu:

“Boğaziçi Direnişi’nin tüm dostlarına çağrımız var!

Tek imza ile alınan hukuksuz kararlardan biriyle daha girdiğimiz yeni yılın her gününü direnerek, vazgeçmeyerek ve alışmayarak geçirdik: Boğaziçi Direnişi tam 100 gündür devam ediyor. 100 günlük kesintisiz dayanışmamızı okulumuzun tüm bileşenleriyle bir araya geleceğimiz özel bir etkinlik programı ile onurlandırıyoruz.

Şimdiye dek direnişin neresinde konumlanmış olursa olsun tüm dostlarımızı 13 Nisan Salı günü Güney Kampüs’te buluşmaya çağırıyoruz. Mücadelemizi, neşemizi, renklerimizi sansürlemeye çalışanlara karşı üretmeye, yaşamaya, yaşatmaya ve mücadelemizi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz!“