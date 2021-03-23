Boğaziçi boykotunun ilk günü geride kaldı: Nasıl bir üniversite istiyoruz?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklu arkadaşları için 6 günlük boykot ve şenlik örgütleme kararı almışlardı. Pazartesi günü başlayan şenliğin ilk gün programı çeşitli etkinliklerle geçti.

Eylemelerin 78. günü Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin rektörlüğe sırt dönme nöbeti ve öğrencilerin direniş çadırlarını kurmasıyla başladı.

Ardından Boğaziçili Müzisyenler‘in, Cem Karaca’nın Durduramayacaklar şarkısının Boğaziçi direnişine uyarlanmasıyla ortaya çıkan "Susturamayacaklar Haklı Öğrenci Direnişini" bestesini tüm öğrenciler birlikte söyledi.

Geçtiğimiz günlerde iktidarın yaptığı çekilme açıklamasıyla gündem olan İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesini Uygula Kampanyası’ndan Havva Cuştan’ın ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Yağmur Gönenç ve Rümeysa Özüyağlı’nın katılımıyla düzenlenen “İstanbul Sözleşmesini Konuşuyoruz" adlı etkinlikte tartışıldı. Etkinlikte sözleşmenin çıkış süreci, önemi, kampüslerde cinsel şiddete karşı mücadele yöntemleri konuşulurken İstanbul Sözleşmesi için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.



Sonrasında Sosyalist Fikir Kulübü, Bilim ve Aydınlanma Akademisi YK Sekreteri Prof. Dr. Erhan Nalçacı ve Üniversite Katılımcıları Derneği YK Başkanı Prof. Dr. Özgür Aydın ile "Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?" konulu bir söyleşi düzenledi. Söyleşide, üniversitelerin özerk ve özgür olmasının sermaye karşıtlığından geçtiği vurgulandı. Ayrıca toplumcu ve bilime hizmet eden üniversitelerin inşası konuşuldu. Sosyalist Fikir kulübü youtube hesabından paylaşılan söyleşiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Festivalin ilk günü, eylemlere katıldığı gerekçesiyle ev hapsi cezası verilen öğrencilerden birinin çevrimiçi bir biçimde savunma dersleri verdiği “Öz Savunma Atölyesi” ile sonlandı.

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