Boğaziçi anketi yaptılar, sonuç istedikleri gibi çıkmayınca 'manipüle edildi' dediler

Kamu haberleriyle bilinen "Memurlar.net" adlı site, sosyal medya hesabı üzerinden "Boğaziçi Üniversitesindeki eylemleri destekliyor musunuz?" anketi düzenlendi.

Anketin sonucu yüzde 51'le "evet" çıkınca sinirlenen ilgili site, "BİR ANKET NASIL MANİPÜLE EDİLDİ" başlıklı bir açıklama yaparak "Anketin bitimine doğru, blok oylarla, "Hayır" oranı %49'a düşürüldü" ifadesini kullandı.

---BİR ANKET NASIL MANİPÜLE EDİLDİ---

* "Boğaziçi Üniversitesindeki eylemleri destekliyor musunuz?" anketi % 80 oranında "Hayır" ile başladı.

* 1 saatlik ankette, son 11. dk.'da, "Hayır" oranı % 68'e düştü.

* Anketin bitimine doğru, blok oylarla, "Hayır" oranı %49'a düşürüldü. pic.twitter.com/sAyEMwBh3u — MemurlarNet (@memurlarnet) February 3, 2021

EYT anketini de kaldırdı...

Yapılan bu açıklama sonrası siteye çok sayıda tepki mesajı gelirken, bir okur Kanal İstanbul anketinde de sonucun istenildiği gibi çıkmaması sonrası anketin silindiğini dile getirdi.

Bir diğer okur ise daha önce emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yapılan anketin de sonuçlar istenildiği gibi gitmeyince kaldırıldığı mesajını paylaştı.