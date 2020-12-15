Bodrum'daki Diyanet külliyesi Meclis gündeminde

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Bodrum'da Gökova Koyu manzaralı bir araziye 100 milyon liralık külliye inşa ettirmek için temel kazı çalışmalarına başlaması Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.

Yerel yönetimin ve yurttaşların itirazı üzerine 2016'da durdurulan projenin yargı kararı beklenmeden yeniden başlatılmasını eleştiren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Bodrum'un turizm açısından en kıymetli bölgelerinden olan Kargı koyuna 100 milyon liralık külliye yapılmak isteniyor. 2012 yılında Sosyal kültürel ve dini alan olarak ayrılan arazi daha sonra Diyanetin talebi ile Dini Kültür ve Bilgilendirme Tesisi alanına çevrilmek istendi. Bodrum Belediyesi'nde iki kez görüşülen plan tadilatı ve yapı ruhsatı yöresel mimari ve çevre yapılaşma özelliklerini taşımadığı için reddedildi. Bu sefer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resen yapı ruhsatı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilçedeki 2 katlı yapılaşmayı bozacağı için durdurulması istenen projeyle ilgili ruhsatın Çevre Bakanlığı’ndan alındığını, bu durumun hukuka aykırı olduğunu ifade eden Girgin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Muzrat Kurum'uma "Temyiz süreci devam eden ve usulsüz verilmiş ruhsat ortada iken inşaatına zamanında başlanmamış olan külliye, bölgedeki yurttaşlarımızın ibadet ihtiyaçları ile orantılı bir büyüklükte midir? Ekonomik kriz ve pandemi döneminde aciliyeti bulunmakta mıdır?" sorularını yöneltti.