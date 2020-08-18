Bodrum’da kaçak yapılar deniz dibine kadar indi

Muğla Bodrum'da bazı otel ve siteler tarafından denizin dibine metrelerce duvar örüldü.

Metrelerce uzunluktaki beton duvarlarla, Bodrum'un kıyı şeridinin şeklini de değiştirerek, suni plajlar yaptıkları öğrenildi. Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz dibine metrelerce uzunluğunda beton duvarlar yapıldı.

Beton blogların deniz dibine yerleştirilmesinin nedenlerinden birinin, sahile dökülen kaçak kumların deniz dalgası ile gitmemesi için yapıldığı öğrenildi.

Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırlarının yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının yaşam alanlarını da yok ediyor. Sahilleri küçük olan bazı otel ve siteler inşaat aşamasındayken deniz dibine beton blokları döşemeye başladıkları, otel yapımı veya site yapımı bitene kadar üst üste koydukları betonların içerisini molozla doldurup üzerine ise kum sererek sahil yaptıkları ortaya çıktı. Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Ciddi oranda deniz dibine zarar veren bir durumdur" dedi.