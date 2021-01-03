Bodrum’da 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, evinde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.
İHA'nın haberine göre, 25 yaşındaki Ukraynalı Kristina Novytska’ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı. Komşuları da genç kadına ulaşamayınca polise haber verildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.