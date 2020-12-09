Ankara'nın Keçiören ilçesinde üç katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz G. yaşamını yitirdi.
Yangından yaralı kurtulan 3 yaşındaki Yunus E. G. ile çocukların babaanneleri Ümran G. hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
Bodrum katında çıkan yangında bir bebek yaşamını yitirdi
Ankara Keçiören'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki çocuk ile babaanne yaralandı.
Haber Merkezi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde üç katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz G. yaşamını yitirdi.
Yangından yaralı kurtulan 3 yaşındaki Yunus E. G. ile çocukların babaanneleri Ümran G. hastaneye kaldırıldı.