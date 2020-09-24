BNP Paribas'a Sudan'da insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma

Fransız savcıları Sudan'daki insanlığa karşı suçlar, soykırım ve işkencede suç ortaklığı iddiaları üzerine bankacılık devi BNP Paribas hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Fransız bankasına şikayette bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Twitter'da soruşturma açıldığını duyurdu, bilgiler adli bir kaynak tarafından AFP'ye doğrulandı.

FIDH, bankanın uluslararası yaptırımlara rağmen o dönemde Sudan rejiminin "fiili merkez bankası" olarak kabul edildiğini söyledi.

Mahkeme, soruşturmanın 26 Ağustos'ta "insanlığa karşı suçlarda, soykırımda, işkence ve barbarlıkta suç ortaklığı" nedeniyle açıldığını söyledi.

FIDH geçen yıl yaptığı açıklamada, şikayetin "Fransız bankasını Sudan'da ve özellikle de Darfur'da işlenen uluslararası suçlarda suç ortaklığı iddiasından cezai olarak sorumlu tutmaya yönelik ilk girişim olduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler 2003 yılından bu yana 300 bin kişinin öldüğünü ve 2,5 milyon kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.

ABD tazminat tahsil etti, ancak para mağdurlara gitmedi

2014 yılında da BNP Paribas, ABD'de Sudan, İran ve Küba hükümetlerine karşı ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 8,9 milyar dolar para cezasını kabul etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre banka "yasaklanmış işlemleri gizlemek, izlerini örtmek ve ABD makamlarını aldatmaktan" suçlu bulundu.

Raporda, "Sudan hükümetinin terörizmi kolaylaştırma ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirme rolüne dayalı olarak ABD ambargosuna tabi olan Sudan'da yaptırım uygulanan kuruluşlar adına yasadışı ödemeler yapıldı" denildi ancak FIDH, Sudanlı kurbanların bu anlaşmadan herhangi bir tazminat almadığını söyledi.

Ayrıca BNP Paribas aleyhine, Ruanda’daki Tutsi azınlığa yönelik 1994 soykırımına suç ortağı olduğu iddiasıyla da suç duyurusunda bulunuldu.