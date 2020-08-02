BM'yle anlaşma imzalayan Meksika dünya piyasasındaki ilaçlara erişim sağlayacak

Meksika hükümeti, cuma günü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'yle (UNOPS) küresel piyasada 2021'de dağıtımı yapılacak 3 bin 643 ilacın koduna erişimi sağlamak yönünde anlaşma imzaladı.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, başkentte Başkanlık Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bu tarihi bir durum, çünkü dünyadaki tüm ilaçlara erişim sağlayacağız. Yüksek kalitede ve az maliyetli ilaçlara ulaşabileceğiz. Böylece ilaç kıtlığı sorununu yolsuzluk olmadan çözebileceğiz" açıklamasında bulundu.

Obrador, "İlaçlı tedaviler konusunda şimdiye kadar hep eksiklik yaşadık. Bu durum, insanların ölümüne sebep olan katkılı ilaçların dağıtımına kadar vardı" diye konuştu. Meksika hükümeti, söz konusu anlaşmanın ilaç maliyetinin yüzde 74'ünü karşılayacağını ve herkesin sağlık hizmetlerine eişimini sağlayacağını kaydetti.

Meksika Sağlık Bakanı Marcelo Brass, 3 bin 643 ilacın alımının toplam 6,8 milyar dolara mal olacağını ve bunun Birleşmiş Milletler'in tek bir ülkeye sunduğu muhtemelen en büyük teklif olduğunu açıkladı.

Söz konusu anlaşma, ayrıca Meksika'nın Covid-19 aşısını uzlaşılmış bir fiyata satın almasını sağlayacak. Obrador, anlaşmanın sağlanması sürecinin uzun sürdüğünü, çünkü ülkenin bazı yasalarını bu doğrultuda değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Obrador, "Yasa, yerleşik yapı buna izin vermedi. Burada bir çelişki var. Neoliberalizmin serbest piyasa olduğu söyleniyor, ancak bu, ayrıcalıklı olanın, iktidarın koruması altında iş yapanların çıkarları zarar görmedikçe var oluyor" dedi.