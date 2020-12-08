BM'den Rusya'ya Kırım çağrısı: 'Geçici işgaline son ver'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bağlayıcılığı olmayan söz konusu karar, 17'ye karşı 63 "kabul" oyuyla onaylanırken, 62 üye "çekimser" kaldı.

Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından ilhak edildiği belirtilen kararda, "Kırım'ın zorla ele geçirilmesinin yasa dışı ve uluslararası hukukun ihlali olduğu" öne sürüldü.

Kararda, "Kırım'ın Rusya tarafından gittikçe artan biçimde askerileştirilmesinden" ve "nükleer kapasiteye sahip uçak, füze, silah cephane ve askeri personel dahil gelişmiş silah sistemlerinin Ukrayna topraklarına transferinden derin endişe duyulduğunu" belirtildi.

Bağlayıcılığı bulunmayan karar batılı ülkeler tarafından desteklendi. BM Genel Kurulu'nda 2019'da da benzer bir karar kabul edilmişti.