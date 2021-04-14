BM'den Myanmar için Suriye benzetmesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Jeria, geçtiğimiz ay askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'daki duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Bachelet, "Kınama açıklamaları, sınırlı hedefi olan yaptırımlar açıkça görülüyor ki yeterli değil. Nüfuzu olan devletler, acil olarak insan hakları ihlâlleri ve olası insanlık suçlarını durdurmaları için Myanmar ordusuna yoğun baskı uygulamalı" dedi.

Myanmar'daki askeri yönetime silah tedariğinin ve finansal işlemlerin kesilmesi gerektiğini savunan Bachelet, Myanmar'daki BM Misyonu'nun orduya dönük eyleme geçilmesi önerisinde bulunduğunu aktardı.

'10 yıl önceki Suriye'ye benziyor'

Bachelet, Myanmar'daki durumu, 2011 yılında Suriye'de yaşananlara benzetti.

Bachelet, "Orada da barışçıl gösterilere gereksiz ve orantısız bir güçle karşılık verildiğini gördük. Devletin kendi halkına vahşi ve kalıcı baskı uygulaması bazı kişilerin silahları eline almasına ve tüm ülkede şiddet döngüsünün başlamasına neden oldu. Aynı şeylerin Myanmar'da yaşanmasından endişeleniyorum. Devletler, bu ölümcül hataların tekrarlanmasına izin vermemeli" dedi.

Suriye'deki savaşın 10. yılı

Emperyalizmin Suriye'ye dönük müdahalesi sonucunda ülke, 2011 yılında savaşa sürüklenmişti. Ülke, 10 yılın ardından savaşın yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bachelet'in açıklamaları Suriye'deki gerçekliği ters yüz ediyor. Suriye'deki insani trajedi Suriye ordusunun gösterileri sert bir şekilde bastırması nedeniyle değil, ülkeye emperyalizmin körüklemesi ve desteklemesiyle yapılan müdahaleler sonucunda gerçekleşmişti.