BM’den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi" çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ’da temas hattında iki ülke arasında çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeli olduğunu" söyledi. Guterres, taraflara "anlamlı müzakerelere geri dönme çağrısı" da yaptı.

Açıklamada Guterres’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi yer aldı.