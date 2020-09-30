BM ve ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması: 'Çatışmalara derhal son verilsin'

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a, "Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara son verilmesi" çağrısında bulundu.

Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki ülke arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, Dağlık Karabağ'da "temas hattında iki ülke arasında çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeli olduğunu" da söyledi.

'Şiddetin tırmanmasını kınıyoruz'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son verme çağrısında bulunuldu.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen yazılı açıklamada, "ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor" denildi