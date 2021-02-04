BM ve ABD'den Boğaziçi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısı sırasında Türkiye hakkında da konuştu. Price'ın açıklamasında yer alan ilgili bölüm şöyle:

İkinci olarak, Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir rektör atanmasına karşı barışçı gösterileri yakından izliyoruz. Öğrencilerin ve diğer göstericilerin gözaltına alınmalarını kaygıyla karşılıyoruz ve gösterilere karşı sürdürülen anti-LGBTQI retoriği kuvvetle kınıyoruz. İfade hatta konuşma özgürlüğü, bazıları tarafından rahatsız edici bulunsa da, canlı, işleyen bir demokrasinin korunması gereken kritik bir bileşenidir. Barış içinde, müreffeh ve kapsayıcı toplumlar bilginin ve düşüncelerin serbestçe dolaşımından güç alır.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMCHR), Boğaziçi protestoları sırasında gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: Barışçıl gösterilere katıldığı için gözaltına alınan öğrencilerin ve protestocuların derhal serbest bırakılması ve polisin orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Yetkililerin nefreti ve LGBT bireylere karşı ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz.