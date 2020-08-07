BM: Türkiye'de kadınlar koronavirüs salgınında erkeklere oranla 4 kat fazla ev işi yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, Mayıs ayında Türkiye'de 2 bin 400 kişiye ile görüşerek bir anket çalışması yaptı.

Sonuçlara göre Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi Batılı devletlere benzer şekilde Türkiye'de de koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde kadınlar ev işi gibi "ücretsiz çalışma" diye tabir edilen işlerde erkeklerden çok daha fazla mesai yaptı. Türkiye'deki kadınlar salgın sürecinde erkeklere nazaran 4 kat daha fazla ev işi yaparken, hasta ve çocuk bakımı gibi işlere de yine aynı oranda uzun mesailer harcadı.

Euronews'in haberine göre, salgın sebebiyle uygulanan karantina döneminde erkeklerin evde geçirdiği zaman ve evden çalışma süreleri artarken, bu durum ev işi yapma ya da hasta ve çocuk bakımı gibi işlere yansımadı.

Araştırmaya göre çalışan erkeklerin büyük çoğunluğunun iş saatlerinin azalması sebebiyle, kadın-erkek arasındaki gelir adaletsizliği düşüş gösterdi. Ancak ev işi ya da ücretli iş dahil edildiğinde kadınların genel olarak çalışma saatleri erkeklere oranla hayli yükseldi.

'Kadın-erkek eşitsizliğiyle ilgili çalışma yapılmalı'

BM Kalkınma Programı sorumlusu Cladio Tomasi, Türkiye'de erkeklerle, ev işi bakımından yükleri artan kadınlar arasındaki bu farkın kapanması için çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Araştırma bu durumun apaçık kanıtı. Kadınlar çalışıyor ancak bunun maddi olarak karşılığını alamıyorlar. Salgın döneminde çalışan kadınların dahi ev işlerinde artış görülüyor. Türkiye'de konuyla alakalı mevzuatın değişmesi için çalışma yapmak şart" dedi.

BM'in Avrupa ve ABD'de yaptığı anketlerde de benzer sonuçlar ortaya çıkmış, salgın döneminde kadınların erkeklere oranla ev hanımı olmasalar dahi iş yüklerinin arttığı ortaya çıkmıştı. Bunun yanında kadınlara yönelik şiddetin de arttığı görülmüştü.