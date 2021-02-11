BM Terörle Mücadele Direktörü: IŞİD yükselişte

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, IŞİD tehdidinin "yükselişte" olduğuna dair bir raporu dün BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Voronkov, örgütün yeniden toplanma ve faaliyetlerini canlandırma çabalarının hız kazandığını belirtti.

Halen çoğunluğu Irak'ta bulunan 10 bin IŞİD üyesinin Suriye gibi sınırları korunaksız olan ülkelere geçebilme kabiliyetine sahip olduğunu bildiren Voronkov, bunların "çok büyük, uzun vadeli ve küresel bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Voronkov raporunda "Çölde ve kırsal alanlarda uyuyan hücreler halinde örgütlenip iki ülke arasındaki sınırda hareket ederek saldırılar düzenliyorlar" dedi.

Covid-19 pandemisinin yol açtığı sosyo-ekonomik yıkım ile siyasi etkilerinin bölgede yaşayanları "radikalleşme"ye açık hale getirebileceğini belirten Voronkov ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'lilerin tutulduğu kamplarda kalan çocuk ve kadınların durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.

Voronkov sözkonusu kamplarda 27 bin 500 çocuğun bulunduğunu, bunların 8 bininin Irak dışındaki 60 ülkeden olduğunu ve yüzde 90'ının da 12 yaşın altında olduğunu ifade etti.