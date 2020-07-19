BM örgütleri: 25'e yakın ülke Covid-19 nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), cuma günü yaptıkları açıklamada, Covid-19'un ekonomide yarattığı etki nedeniyle 25'e yakın ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Telesur'da yer alan habere göre, iki örgüt Yoğun Gıda Güvencesizliği Noktaları Ön Uyarı Araştırması'nın Temmuz 2020 raporunu yayınladı. Raporda, pandeminin özel olarak geçmişte gıda krizi yaşayan ülkelerdeki gıda üretiminde yarattığı etki değerlendiriliyor.

Raporda, "Covid-19'un ve virüse yönelik tedbirlerin evrimi dinamik ve öngörülemez olsa da ve krizin orta ve uzun vadeli etkileri henüz tam olarak öğrenilmese de, düşük ve orta gelirli ülkelerin koronavirüsten orantısız bir şekilde etkilenecekleri aşikar" denildi.

Raporda, aynı zamanda pandemi sonrası oluşacak finans ve gıda krizinin kadın, genç yetişkinler, gençler, çocuklar, yerli halklar, azınlıklar, göçebeler ve zorunlu göç edenler, engelliler ve sığınmacılar gibi savunmasız grupları etkilemesi öngörülüyor.

Sahra Altı Afrika, bölgede virüsün yanı sıra çatışmalar, yurdundan edilmeler, çekirge istilaları ve kuraklığın olması nedeniyle kıtlık riskinin en yüksek olduğu yer olarak görülüyor. Yemen, Bangladeş, Haiti, Kolombiya, Guatemala ve Honduras'ın benzer kötü koşullara sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

WFP ve FAO, "Halihazırda yoksul ve gıda güvencesizliğinin yaşandığı yerlerdeki çocuklar için krizin, uzatılmış eğitim ertelemeleri ve okul yemeklerinin yoksunluğu gibi olumsuz etkileri ömür boyu sürebilir ve yoksulluk ve eşitliğin korkunç döngüsünü daha da derinleştirebilir" uyarısında bulundu.

Bunun yanı sıra, kentin kayıt dışı ticaret ve işe dayalı yoksul kesimlerinin, çiftçiler ve kırsal kesimde yaşayan ailelerle birlikte ciddi bir şekilde bu krizden zarar göreceğine, çünkü hükümetin krize karşı bu kesimlere mali yardım programı uygulamadığına dikkat çekiliyor

Her iki örgüt de, hükümetlere yoksul kesimlere gıda yardımını sağlanması ve yerel üretimin teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.