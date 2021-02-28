BM: Myanmar'daki eylemlerde 18 kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesini protesto eden göstericilere karşı güvenlik güçlerinin şimdiye kadarki en şiddetli saldırısı bugün gerçekleşti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Myanmar'da bugün en az 18 kişinin öldürüldüğünü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Myanmar’ın en büyük kenti Yangon'da polis ve askerin darbeyi protesto için toplananlara karşı şok bombaları ve biber gazının yanı sıra gerçek mermiler de kullandığı belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, "Myanmar'daki protestolara karşı artan şiddeti şiddetle kınıyoruz ve orduyu barışçıl protestoculara karşı güç kullanımını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.