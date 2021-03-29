BM: Myanmar'da gösterilere müdahalede en az 107 kişi öldü

İki Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, Myanmar'da süren protestolara askeri müdahalede bulunulmasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

BM Soykırımı Önleme Ofisi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptıkları ortak açıklamada, Myanmar'daki gösterilere dönük askeri şiddeti kınadıklarını belirtti.

BM'nin açıklamasına göre, dün yapılan gösterilerde 7'si çocuk en az 107 kişi, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. BM'nin raporunda, ölü sayısının yükselebileceği ifade edildi. Ülkede 40 farklı bölgede güvenlik güçlerinin saldırısı sonucunda yüzlerce kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı kaydedildi.