BM Mahkemesi Ratko Mladić'i hastaneye kaldırma talebini reddetti

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması, eski Republika Srpska Generali Ratko Mladić'i, savunmasının tıbbi durumunun kötüye gittiği gerekçeiyle acil tedavi görmesi için hastaneye kaldırılması talebini bir kez daha reddetti.

Mladić’in avukatları, Mladić'in Hollanda’daki bir hastaneye nakledilmesine Birleşmiş Milletler (BM) mahkemesinin izin vermeme kararına itiraz etmişti. Ancak mahkeme, 28 Ağustos'ta aldığı ve bu Perşembe günü kamuoyuna açıkladığı kararında, savunmanın temyiz başvurusunun "[mahkemenin kararının] yeniden değerlendirilmesi ve Mladić'in acilen hastaneye kaldırılması talebini haklı çıkarmadığını" söyledi.

77 yaşındaki Mladić, Hollanda'da gözaltındayken çok sayıda ciddi sağlık sorunu yaşadı ve iki defa felç ve bir kalp krizi geçirdi. Soykırım ve diğer suçlardan suçlu bulunan Mladić, ayrıca bu yılın başlarında bir kolon ameliyatı geçirdi.

BM mahkemesi, Mladić'i Kasım 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırarak 1995'te Boşnaklara yönelik soykırımdan, Bosna Hersek'in her yerinde Boşnaklara ve Hırvatlara zulümden, şehrin kuşatması sırasında Saraybosna halkını terörize etmekten ve BM personelini rehin almaktan suçlu buldu.

Avukatı Dragan Ivetić, duruşmada yapılan temyiz duruşmasında Mladić'in yargılamaları anlamlı bir şekilde takip edecek kadar iyi durumda olmadığı için insan haklarının ihlal edildiğini söylemişti.

Ivetić, Mladić'in "fiziksel yeteneklerini kaybettiğini ve mahkemeye katılamayacağını" savunuyor.

Mladić davasında nihai kararın önümüzdeki yıl verilmesi bekleniyor.