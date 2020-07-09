BM mahkemesi başkanı: Sırp Cumhuriyeti çocuklara Srebrenitsa'nın inkarını öğretiyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın başkanı Carmel Agius, Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti hükümetinin okullarda 1995'teki Srebrenitsa Katliamı'nı inkarını içeren müfredat uyguladığını belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Yugoslavya İç Savaşı'nda yaşanan savaş suçlarına ilişkin dava duruşmalarını tamamlayan mahkemenin başkanı olan Agius, Bosna'da yaşanmaya devam eden etnik bölünmelerin on binlerce genci ayrımcılığa ittiğini söyledi.

Ajansa konulan Agius, "Burada, yetkililerin yaşananları çocuklara kendi bakış açılarıyla öğretmesine ilişkin devasa bir çaba görüyoruz" dedi.

Uluslararası savaş suçları davalarının yanlış anlaşılmalara alan bırakmadığını belirten Agius, "Bu davaların hepsi tek bir sonuca vardı: Srebrenitsa yaşananların bir soykırım olduğu" diye konuştu.

Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, geçen yıl yaptığı açıklamada, Srebrenitsa soykırımının "icat edilmiş bir mit" olduğunu söylemişti. Dodik, ayrıca Srebrenitsa'daki savaş suçları nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic adına bir öğrenci yurdu açmıştı.

Bosnalı Sırplar, geçen ay Sırp Cumhuriyeti'nin kuzey kenti Gradiska'da bulunan bir ilköğretim okulunda da Srebrenitsa'daki Bosnalı Sırp kuvvetlerin komutanı Ratko Mladic'in büyük bir duvar resmini asmıştı.

Mladic, Srebrenitsa'ya ilişkin kendisine yöneltilen suçlamalar için Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Sırp Cumhuriyeti yetkilileri, önceki yönetimin 2004'te Srebrenitsa'da soykırım işlendiğini kabul ettiğine ilişkin raporu 2018 yılında geri çekmiş ve Srebrenitsa'da katliama uğrayanların sayısının yeniden değerlendirilmesi için bir panel oluşturmuştu.

Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Radovan Viskovic, geçen haftasonu yaptığı açıklamada, konuya ilişkin yeni raporun bir ya da iki ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Viskovic, "Bu açıdan, Sırp Cumhuriyeti hükümeti, Sırpların çektiği acıya ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmak ve uluslararası toplumun ve tarihçilerin gerçeklerin tek taraflı yorumlamalardan ibaret olmadığını bir gün görmesini sağlamak istiyor" diye konuştu.