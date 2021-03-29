BM kurumlarından Suriyelilere yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Suriye konulu beşinci Brüksel Konferansı öncesi Suriyelilere yardım çağrısında bulundu.

Basına konuşan kurum yetkilileri, "Covid-19'un da etkisiyle birlikte, Suriye'deki siviller için zaman kalmadı. Suriye ve komşu ülkelerdeki 24 milyon insan açlık ve yoksulluk, yurdundan edilme ve saldırı tehdidi altında" dedi.

Video konferans şeklinde gerçekleştirilecek toplantıya, 50 ülke temsilcisinin yanı sıra 30 sivil toplum örgütü, insani yardım kuruluşu ve uluslararası finans kurumu katılacak.