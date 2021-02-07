BM: Küresel gıda fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünya gıda fiyatları, tahıllar, bitkisel yağlar ve şeker başta olmak üzere Ocak ayında art arda sekizinci ay arttı.

FAO, gıda fiyat endeksinin Aralık ayına göre yüzde 4,3 artışla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Endeks, yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlere göre hazırlanıyor.

Tahıl fiyat endeksi aylık yüzde 7,1 artış gösterirken en çok artan gıda fiyatıysa mısır oldu.

Mısır fiyatları yüzde 11,2 arttı ve şu anda Ocak 2020 seviyesinin yüzde 42,3 üzerinde.

Raporda ayrıca buğdayın, güçlü küresel talep ve Mart 2021'de buğday ihracat vergisi ikiye katlandığında Rusya'nın azalan satış beklentileri nedeniyle yüzde 6,8 oranında yükseldiğini belirtti. Asya ve Afrika'dan gelen güçlü pirinç talebi de güçlü fiyat artışına ivme kazandırdı.

Ocak ayındaki bitkisel yağ, Aralık 2012'den bu yana en yüksek fiyatına ulaşarak yüzde 5,8 arttı. Endonezya ve Malezya'da "aşırı yağışlar ve göçmen işgücündeki süregelen kıtlıklar ve uzun süreli grevler nedeniyle" beklenenden daha düşük palmiye yağı üretimi gerçekleştiği bilgisi paylaşılırken Arjantin'de soya yağı ihracatının düştüğü de aktarıldı.

Şeker fiyat endeksiyse Aralık ayına göre% 8,1 daha yüksek oldu.

FAO, süt ürünleri fiyat endeksinin yüzde 1,6 oranında arttığını söyledi.

Raporda, et fiyat endeksinin Aralık ayına göre yüzde 1,0 oranında artmasının, "birçok Avrupa ülkesinden üretim ve ihracatı kısıtlayan kuş gribi salgını nedeniyle özellikle Brezilya'dan canlı küresel kümes hayvanı eti ithalatından kaynaklandığı" belirtildi.