BM: Kaşıkçı davası şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda yetersiz kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), iki yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair Riyad'da devam eden mahkeme ile ilgili açıklama yaptı.

Sputnik'teki habere göre, BM Sözcüsü Rupert Colville, "Bu dava, adalet sürecinde yeterli şeffaflığın olmadığı bir durumdur, sorumlular yargılanmalı ve suçla orantılı cezalar verilmelidir. Davada şeffaflık ve hesap verebilirlik sorunu var" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, dün Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası vermişti.