BM Genel Sekreteri'nden ateşkese uyma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan’a, anlaşmaya vardıkları ateşkese bağlı kalmaya ve parametreleri üzerinde bir an önce anlaşmaya çağırdı.

Sputnik'teki habere göre, açıklamada şöyle denildi:

"Genel Sekreter, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova'da dün yapıldığı duyurduğu insani ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Genel Sekreter arabuluculuk çabalarından dolayı Rusya Federasyonu'na şükranlarını sunuyor. Genel Sekreter varılan ateşkese bağlı kalınması ve ateşkes ile ilgili somut parametreler üzerinde bir an önce anlaşmaya varılması çağrısı yapıyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmişti.

Taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı. Ateşkes anlaşmasının devreye girmesinden kısa süre sonra karşılıklı ihlal açıklamaları gelmişti.