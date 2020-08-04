BM Genel Sekreteri: Pandemi eğitim tarihinde en büyük aksamayı yarattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, pandemi nedeniyle eğitimde yaşanan aksamaya ilişkin video üzerinden açıklamada bulundu.

Covid-19'un eğitim tarihinde en büyük aksamaya neden olduğunu belirten Guterres, pandeminin tüm ülke ve kıtalardan 1,6 milyar öğrenciyi etkilediğini ve pandeminin ekonomiye olan etkisi nedeniyle 23,8 milyon çocuğun daha gelecek yıl okula erişiminin kesilebileceğini belirtti.

Guterres, "Eğitim, kişisel gelişim ve toplumların geleceği açısından çok önemli. Fırsatlar yaratır ve eşitsizlikleri azaltır. Bilgili, hoşgörülü toplumların yaratıcısı ve sürdürülebilir kalkınmanın öncüsüdür. Covid-19 pandemisi, şu ana kadarki en büyük eğitim aksamasına neden oldu" diye konuştu.

Temmuz ayı ortasında 160'tan fazla ülkede okulların kapalı olduğuna işaret eden Guterres, bunun 1 milyar öğrenciyi etkilediğini ve dünyada en az 40 milyon çocuğun okul öncesi kritik dönemde eğitime erişemediğini kaydetti.

Guterres, bu dönemdeki eğitim aksamasından en çok etkilenenlerin engelli, azınlık, yerlerinden edilmiş ve mülteci öğrencilerin etkilendiğini söyledi.

Eğitime ilişkin yeni bir kampanya başlatıldığını duyuran Guterres, bu kampanyayla birlikte 100 milyonlarca genç insanın eğitime erişimi için kalıcı bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti. Eğitim ortakları ve BM kurumlarıyla birlikte başlatılan kampanyaya "Geleceğimizi Koruyun" (Save Our Future) adı verildi.