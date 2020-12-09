BM, Fransız güvenlik yasasının geri çekilmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Sorumlusu Michelle Bachelet, Fransa'da polisin görüntülerini paylaşmayı suç sayan ve "Madde 24" olarak bilinen yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Bachelet Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Yasanın Fransız halkı tarafından tartışılması gerekiyor" dedi. Bachelet, "Yasanın 24. maddesinde ortaya konulan genel güvenlik yaklaşımı sorunlu görünüyordu. Özel güvenlik görevlilerine varıncaya kadar kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletiyor ve yeni suçlar yaratıyor. Ayrıca, Afrika kökenliler ve etnik azınlıklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında endişe duyulmalıdır" yorumunda bulundu.

Fransa'da, hükümetin parlamentoda gözetim araçlarını arttırmaya ve medyada ve internette polis memurlarının görüntülerinin yer almasının yasaklanmasına yönelik bir güvenlik tasarısını gündeme getirmesinin ardından sokak protestoları dalgası başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemlerin ardından polis şiddeti görüntülerini yayma haklarını kısıtlayan maddeyi yeniden yazacağını söylemişti.