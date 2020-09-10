BM, DSÖ'nün Covid-19'la mücadele programı için 35 milyar dolar daha talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19'a karşı aşıları, tedavileri ve teşhis çalışmalarını desteklemek için Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "ACT Accelerator" programı için önümüzdeki üç ay içinde 15 milyar dolar da dahil olmak üzere 35 milyar dolarlık ek fon çağrısında bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre Guterres, Perşembe günü çevrimiçi bir konuşmasında şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolar katkıda bulunulduğunu söyledi ve bunu DSÖ'nün program için istediğinin yüzde 10'undan daha azını kapsayan "başlangıç ​​finansmanı" olarak adlandırdı.

ACT Accelerator'ın ilgi görmesine yardımcı olmak için oluşturulan bir konsey toplantısında yapılan çevrimiçi açıklamada Guterres, ​"ölçek büyütmek için artık 35 milyar dolara daha ihtiyacımız var," dedi ve “Bu rakamlarda gerçek bir aciliyet var. Önümüzdeki üç ayda 15 milyar dolarlık bir katkı olmazsa, fırsat penceresini kaybedeceğiz" diye ekledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ağustos ayında programın COVAX aşı kısmına şimdiden 474 ​​milyon dolar fon destek sözü verdi.