Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez istifa edecek

Bloomberg'in "konuya yakın kaynakları"na dayandırdığı haberine göre, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez istifa etmeye hazırlanıyor.

Habere göre Türkiye Varlık Fonu'ndan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya dair herhangi bir yorumda bulunulmadı.

Bloomberg daha önce de Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden istifa edeceğini duyurmuştu. Borsa İstanbul'dan bugün yapılan açıklamada Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle istifa ettiği, istifasının kabul edildiği belirtilmişti.

Zafer Sönmez de Hakan Atilla gibi, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından atanmıştı.

2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmıştı. Fonun Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan.

Yönetim kurulundaki diğer isimler ise şöyle: Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Burak Dağlıoğlu ve Zafer Sönmez.