Bloomberg: Çin, ABD'yi petrol üretiminde geçecek

Bloomberg'in Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) tahminlerine dayandırdığı haberine göre ABD ve Çin'de petrol üretimi alanında yaşanan gelişmeler küresel petrol üretim pazarındaki liderliğin bu iki ülke arasında el değiştirmesine yol açabilir.

Haberde, "Petrol üretimini de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan küresel talep azaldı. Talepte 1,7 milyon varillik rekor düşüş görüldü ve bunun yarısından fazlası ABD'deki rafinerilerde gerçekleşti. Ayrıca petrol tüketimindeki değişiklikler de hızlandı. Nitekim Çin'de ve diğer Asya ülkelerinde, daha derin bir ekonomik krizle boğuşan ABD ve Avrupa'nın aksine plastik ve petrole olan talep artıyor. Alternatif enerji kaynaklarına geçiş yaşandığı dönemde petrol talebine ilişkin uzun vadeli beklentiler, durumu daha da kötüleştiriyor" denildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Çin'deki petrol üretiminde yaşanan artış, Hindistan ve Ortadoğu'daki yeni rafinerilerin inşasıyla birlikte küresel enerji sistemine yansıyor. Çinli işletmeler uluslararası yakıt pazarlarında güç kazanıyor ve bu sadece ABD için değil, diğer Asya ülkeleri için de bir sorun haline geliyor."

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda, ABD'nin 19. yüzyılın ortalarında petrol çağının başlangıcından bu yana üretim sıralamasında en üstte yer aldığı ancak Çin'in önümüzdeki yıl ABD'yi tahttan indireceği belirtildi.