Blinken’in NATO ziyareti öncesi Bulgaristan’da 'Rus ajanı’ operasyonu

Bulgaristan’da 6 kişinin Rusya lehine para karşılığı casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklandıkları bir operasyon, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bu haftaki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesi servis edilmişti.

Cuma günü duyurulan operasyondaki iddialar bugün başta CNN International olmak üzere ABD medyasında geniş yer buldu.

Haberlerde Bulgaristan Savunma Bakanlığı’nın üst düzey ve eski yetkililerinin de aralarında olduğu ileri sürülen “casusluk ağı”nın “NATO ve AB’nin gizli bilgilerine ulaşmaya çalıştığı” iddiası öne çıkarıldı.

Savcıların söz konusu kişileri “Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliği’nin sırlarını elde edip yabancı bir devlete vererek ulusal güvenliğe ciddi tehdit oluşturdukları” iddiasıyla suçladıkları belirtildi.

Operasyon kapsamında ele geçirildiği iddia edilen bir belgede grubun önceliklerinin NATO toplantılarına, AB’nin Rusya politikasına ve Ukrayna ve Belarus’a ilişkin bilgi toplamak olarak sıralandığı ileri sürüldü.

Haberde savcıların grubun Bulgaristan’ın Karadeniz sahilindeki Varna kentinde yeni açılan NATO Deniz Koordinasyon Merkezi’ne de özel ilgi gösterdiği kanısında oldukları öne sürüldü.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı operasyonun ardından Pazartesi günü Rusya Büyükelçiliği’nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söylemiş ve Sofya'ya “Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarına zarar veren cadı avına son verme” çağrısında bulunmuştu.

Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova da Bulgaristan’da son bir yıldır Rusya karşıtı söylemin hız kazandığını belirterek Ekim 2019’dan itibaren Bulgar yetkililerin her üç ayda bir Rus diplomatları uydurma bahanelerle sınır dışı ettiğini hatırlatmıştı.

Rus büyükelçi "Bulgaristan’ın Avro-Atlantik rotasına meydan okumadıklarını karşılıklı çıkarlar çerçevesinde temas inşa etmeye çalıştıklarını" söylemiş ve “Rusya Bulgaristan’da yasadışı faaliyetler yürütmüyor. Bu konu üzerinden şov yapmaya son verin” demişti.

Bulgaristan’daki operasyon sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı ve İngiltere Dışişleri Bakanlıkları’ndan destek açıklamaları yapılmıştı.