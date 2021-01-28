Blinken'den İsrail'in 'güvenliğine' bağlılık mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinde ülkesinin İsrail'le yakından çalışmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Blinken'in ABD'nin "İsrail'in güvenliğine" tam bağlılığını teyit ettiği ve bölgede "barışı ilerletmek için" İsrail'le yakından çalışmaya devam edeceklerini söylediği kaydedildi.

"İbrahim Anlaşmaları" diye anılan ve Trump döneminde ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'in bir dizi Arap ülkesiyle imzaladığı "normalleşme" anlaşmalarıyla kaydedilen gelişmelerden övgüyle söz eden Blinken, sürecin ilerletilmesinin ABD'nin çıkarına olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aşkenazi ve Blinken, iki ülke arasındaki arasındaki "kararlı ortaklığı" ve önlerindeki zorluklara karşı birlikte yakın çalışma içinde olacaklarını teyit ettiler.

Blinken dün düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetiminin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatleri mercek altına aldıklarını ve bu bağlamdaki silah satış kararlarının da ABD'nin stratejik hedeflerine uyup uymadığını incelemek üzere askıya alındığını açıklamıştı.

İbrahim Anlaşmaları geçtiğimiz aylarda ABD arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi ülkeler arasında imzalanan "normalleşme" anlaşmalarına verilen isim oldu.